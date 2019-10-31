У секретного самолета Нетаньяху отказали тормоза

У пассажирского самолета Boeing 767, предназначенного для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, во время испытательного полета в аэропорту Бен-Гурион отказала тормозная система. Об этом сообщает портал Ynet.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Источники в аэрокосмической отрасли сообщили порталу, что в настоящее время ведется расследование произошедшего.

«Израильский Air force — 1» впервые покинул закрытый ангар после покраски утром 27 октября. Работы по его усовершенствованию проводятся с допуском минимального числа людей. По данным собеседников портала, самолет может летать на дальние расстояния без промежуточных посадок. На борту установлены шифровальные системы, которые позволят премьер-министру поддерживать связь с главами иностранных государств во время полета.

Работы по переоборудованию самолета заняли около трех лет. В январе 2016 года лайнер приобрела американская грузовая компания, однако позже Израиль выкупил у нее самолет. На реализацию проекта власти страны потратили уже 729 миллионов шекелей (больше 13 миллиардов рублей).

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