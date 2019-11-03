Новость про 11-метровые квартиры оказалась пародией на «настоящую пропаганду»

Сюжет программы «Вести с Алексеем Казаковым» на телеканале «Россия 24» про 11-метровые квартиры оказался пародией на новости советского телевидения. На это обратили внимание пользователи YouTube, просмотревшие ролик на видеохостинге.

Зрители сравнили стиль повествования ведущих с северокорейскими дикторами. Также высказывались догадки про копирование приемов в новостях времен СССР,

В сюжете рассказывалось, что «город-герой Москва идет в авангарде выполнения государственной задачи по повышению уровня жизни», и в новых квартирах «есть все необходимое для комфортного отдыха», а «спальня-кабинет учитывает все физиологические потребности».

Ранее стало известно, что московские застройщики начали продавать квартиры-студии общей площадью 11,1 и 11,6 квадратных метра в районах Западное Дегунино и Нижегородский.

Остальные сюжеты программы также были стилизованы под советские новости, с характерными речевыми оборотами. Среди прочего, рассказывалось о «границе на замке» и передовиках-аграрниках.

«Ну что ж, это была настоящая агитация и пропаганда на "России 24"», — завершил программу Алексей Казаков.

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