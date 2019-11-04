Россия перед Новым годом запустит в космос стеклянный шар-спутник

25 декабря с космодрома Плесецк на орбиту будет запущен сферический стеклянный космический аппарат «Блиц-М». Об этом сообщает РИА Новости.

Спутник будет запущен вместе с тремя спутниками связи «Гонец-М» при помощи ракеты-носителя «Рокот».

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«Блиц-М» предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли и координатной поддержки научных экспериментов.

Аппарат создан в Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (предприятие «Роскосмоса»).

Предшественник «Блица-М» был выведен из строя в 2013 году. Он столкнулся с обломком китайского метеорологического спутника, уничтоженного в ходе испытания Пекином противоспутникового оружия.

В октябре российские синоптики пожаловались, что получаемой с отечественных спутников информации недостаточно для полноценного метеорологического прогноза. Из-за этого специалистам приходится использовать данные зарубежных спутников, в основном американских.

В том же месяце стало известно, что от российского военного космического аппарата (КА) «Космос-2535» отделились четыре объекта неизвестной природы. Неизвестно, возникли ли эти объекты в результате отсоединения от «Космос-2535» или его разрушения.

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