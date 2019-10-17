Запущенный в июле российский спутник развалился на орбите

От российского военного космического аппарата (КА) «Космос-2535» отсоединились четыре объекта неизвестной природы, следует из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Согласно онлайн-трекеру n2yo.com, в соответствующем каталоге КА «Космос-2535» отвечают пять объектов: собственно спутник (с идентификационным номером 44421) и четыре других объекта (номера 44630, 44631, 44632 и 44633).

Из данных Командования воздушно-космической обороны Северной Америки неясно, возникли ли эти четыре объекта в результате отсоединения от «Космос-2535» или его разрушения.

1 августа Минобороны России сообщило, что «Космос-2535» и «Космос-2536» успешно проходят испытания, предполагающие «инспекцию состояния и орбитальное обслуживание КА-регистратора с использованием КА-инспектора, а также передачу целевой и телеметрической информации о состоянии КА-регистратора».

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«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк (Архангельская область) 10 июля.

В апреле 2018 года Центр стратегических и международных исследований (США) опубликовал отчет «Оценка космических угроз — 2018», в котором основными странами, потенциально располагающими разного рода средствами воздействия на американские спутники, назывались Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

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