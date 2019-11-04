В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого террориста

Турецкая армия и сотрудники иракской национальной разведывательной организации провели операцию по нейтрализации самого разыскиваемого в Турции террориста. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его данным, Мюслуха Ике, который принадлежит к запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана», обнаружили в районе Метина на севере Ирака.

Также сообщается, что Ике вступил в организацию в 90-х годах и был инициатором многих терактов, в том числе в турецких районах Шемдинли и Чукурка.

Ранее 2 ноября министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Евросоюз безответственно относится к боевикам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), находящимся в лагерях для пленных на севере Сирии. По его словам, если в обозримом будущем отношение отдельных стран и Брюсселя к проблеме не поменяется, Анкара может начать отправлять пленных террористов в Европу.

На севере Сирии с 9 по 22 октября проводилась военная операция Турции. Ее целью была борьба с Рабочей партией Курдистана и «Исламским государством», а также создание зоны безопасности вдоль всей сирийско-турецкой границы. После начала операции курды договорились с Дамаском об оказании военной помощи, на фоне чего США объявили об окончании поддержки курдских формирований и выводе своих сил из региона.

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