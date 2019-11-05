Пилот пустил пассажирку в кабину и пожизненно лишился работы

Пилот китайской авиакомпании Air Guilin пустил пассажирку в кабину самолета и получил пожизненный запрет на полеты. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает The Independent.

Инцидент произошел на рейсе GT1011 из Гуйлиня в Янчжоу, Восточный Китай, 4 января, однако известно о нем стало только сейчас. Снимок женщины, сидящей в кресле пилота, стал вирусным в китайской социальной сети Weibo в прошедшие выходные. «Спасибо капитану. Я так счастлива», — подписала она фото.

По словам китайских авиационных экспертов, снимок был сделан во время полета. Представители авиаперевозчика отметили, что пилот нарушил правила воздушной безопасности Администрации гражданской авиации Китая (CAAC), позволив постороннему лицу войти в кабину.

Также от работы были отстранены другие члены экипажа, находившиеся на борту самолета в тот день. В отношении них проводится дополнительная проверка.

«Безопасность пассажиров — приоритет для Air Guilin. Мы придерживаемся принципа абсолютной нетерпимости в отношении любого неуместного и непрофессионального поведения, которое может поставить под угрозу безопасность полета», — говорится в заявлении Air Guilin.

Ранее в ноябре в сети появилось видео с сидящей за штурвалом самолета женщиной, которую якобы допустил к управлению ее знакомый командир воздушного судна. На кадрах видно, как девушка сидит на месте пилота, и слышно, как он учит ее управлению транспортным средством: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!»

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