Водительские права Брежнева оценили в 1,5 миллиона рублей

Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги водительское удостоверение бывшего советского лидера Леонида Брежнева. Об этом сообщается на сайте организации.

В описании к лоту говорится, что он находится в отличном состоянии. Отмечается, что владелец был допущен для управления всеми категориями транспортных средств. Стоимость документа оценивается в 1,4-1,5 миллиона рублей.

На аукционе также выставят и принадлежащий Брежневу талон предупреждений. Отметки о нарушениях водителя на нем отсутствуют. Оба документа были выданы 10 декабря 1976 года, перед 70-летием генсека. Кроме того, они заламинированы.

«По свидетельству сдатчика, это был "шуточный подарок" от министра МВД Николая Анисимовича Щелокова», — говорится в описании. Документы хранились на даче Брежнева, которая в 1991 году была передана в пользование занимавшему тогда пост мэра Москвы Гавриилу Попову.

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