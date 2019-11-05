Племянник народной артистки Людмилы Зыкиной продаст ее ношеные кроссовки

Кроссовки скончавшейся в 2009 году народной артистки СССР Людмилы Зыкиной продадут на аукционе. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Отмечается, что личные вещи аукционному дому передал племянник певицы Сергей Зыкин. Помимо «купленных в нулевые» кроссовок фирмы Nike на торги выставят шубы артистки, сережки, браслеты, туфли, сумки и кошелек.

Аукцион состоится в начале декабря.

В октябре «Комсомольская правда» сообщала о том, что племянник Зыкиной собирается выставить на торги ее личные вещи, «чтобы ее имя помнили».

В 2012 году драгоценности Зыкиной были проданы на аукционе за 32 миллиона рублей.

Людмила Зыкина получила звание Героя социалистического труда, два Ордена Ленина и Ленинскую государственную премию РСФСР имени Глинки. Она скончалась 1 июля 2009 года на 81-м году жизни от сердечно-сосудистой недостаточности. Ее похоронили с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище в Москве.

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