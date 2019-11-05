Российский полицейский поделился государственной тайной в мессенджере

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор бывшему сотруднику МВД 30-летнему Павлу Селиверстову за разглашение государственной тайны. Об этом сообщила «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Полицейский признан виновным по статье 283 УК РФ («Разглашение гостайны») и осужден на один год условно с испытательным сроком два года. Суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с доступом к гостайне сроком на один год, уточняется в Telegram-канале пресс-службы.

Дело слушалось в закрытом режиме в особом порядке.

Как установило следствие, Селиверстов работал в органах полиции Омска и в ходе переписки по Whatsapp со знакомым разгласил сведения, составляющие гостайну. Позже он переехал в Петербург, но там на него вышли сотрудники омского управления ФСБ, которые отследили полицейского, сообщил «Интерфакс».

Селиверстов согласился с предъявленным обвинением. Из МВД его уволили.

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