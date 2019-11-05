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В России вернут военную тайну

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Министерство обороны России планирует вернуть в законодательство понятие «военная тайна». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

К военной тайне будет относиться информация о дислокации войск, наименование и структура воинских частей, данные о вооружении и численности войск, а также о внутренней обстановке в частях. Сейчас часть этих сведений защищена законом «О гостайне», однако он не полностью учитывает армейскую специфику.

Полный список сведений, попадающих под военную тайну, будет разработан в 2020 году. Эксперты отмечают, что в последнее время утечки секретной информации участились, и новые нормы помогут этого избежать.

Военные, которые будут иметь доступ к тайным сведениям, получат ряд привилегий. Также известно, что разглашение военной тайны может повлечь уголовное наказание, однако детали не раскрываются.

Понятие «военная тайна» было отменено в 90-е годы. В СССР за разглашение секретных военных сведений можно было получить до 10 лет заключения.

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