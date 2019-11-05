Инвалида вынудили признаться в двойном убийстве и год продержали в СИЗО

В Татарстане суд вынес приговоры двоюродным братьям, обвиняемым в преступлениях, за которые на год был арестован инвалид, страдающий олигофренией второй степени. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщает RT.

Сергею Груняхину назначено наказание в виде 20,5 лет лишения свободы за двойное убийство и угон, а его родственнику Вячеславу Кекселю — два года условно за соучастие в хищении автомобиля. Оба мужчины работали на участке у погибших.

По данным издания, преступление было совершено весной 2016 года в поселке Новые Чути. Тела 57-летнего Рима Мухаметгалина и 59-летней Людмилы Джумы обнаружили со следами от ударов топором и ножевыми ранениями. После этого по подозрению в совершении преступления был задержан сосед погибших Абузар Гафуров.

Он сознался в убийстве, сообщив будто расправился с парой из-за долга в две тысячи рублей и был помещен в СИЗО. Тем не менее, его брат рассказал изданию, что в деле было множество несостыковок, а психиатры описали Гафурова как «легковнушаемого, эмоционально незрелого и не склонного к агрессии». В итоге суд все же постановил освободить его, однако здоровье мужчины сильно ухудшилось.

В феврале 2019 года был допрошен перекупщик автомобилей из Башкортостана. По словам свидетеля, осужденные продали ему подержанный автомобиль Renault Megan за 235 тысяч рублей. Позже он узнал об убийстве его владельца и отправился в Бавлинское отделение полиции, где рассказал о сделке. Однако следователь сообщил, что убийца уже пойман, а за снятие машины с угона взял взятку в размере 60 тысяч рублей. Мужчина продал машину, однако позже вместе с коллегами он получил еще 100 тысяч рублей, угрожая возбуждением уголовного дела за незаконную продажу.

В настоящее время в отношении бывших следователя СО ОМВД по Бавлинскому району, заместителя начальника того же отдела полиции и оперуполномоченного возбуждено уголовное дело о взятке и превышении должностных полномочий. Все трое взяты под стражу.

Кроме того, в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону изданию сообщили, что сотрудники полиции предоставили в качестве подозреваемого лицо, которое в силу имеющегося у него заболевания склонили к даче признательных показаний, скрыв причастность к преступлению иных лиц. Семья Гафурова потребовала пять миллионов рублей компенсации за его помещение под стражу.

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