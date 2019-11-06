Неизвестный совершил покушение на российского адвоката

В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного, совершившего нападение на адвоката. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по региону Надежда Ананьева.

По данным следствия, инцидент произошел 6 ноября, когда 43-летний мужчина выходил из здания сопредседателя коллегии адвокатов. Неизвестный выстрелил в него и ранил в грудную клетку. Охранник заметил нападение и вызвал скорую, после чего пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Устанавливается личность нападавшего, а также мотив совершения преступления. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщает ТАСС, пострадавший является соучредителем крупной коллегии адвокатов «Регионсервис» Сергей Учитель.

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