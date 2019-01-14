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Российский адвокат покусал полицейского и пошел под суд

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Адвокат из Краснодара пойдет под суд за нападение на сотрудников полиции. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 сентября 2018 года полицейские установили, что 41-летний юрист в интернете призывал принять участие в несогласованном митинге. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

Через четыре дня двое оперативников заметили подозреваемого на улице и, предъявив удостоверения, попросили его проследовать с ними в отделение полиции. В служебном автомобиле мужчина напал на полицейских, укусив одного из них за руку и нанеся другому три удара по лицу.

Адвокату вменяется часть 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителей власти») УК РФ. В ближайшее время его уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

6 июля 2017 года сообщалось, что в Москве мужчина сорвал нагрудный знак с формы полицейского и укусил его за ногу. Дебошир находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и повел себя агрессивно, когда сотрудники попытались доставить его в отделение для разбирательства.

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