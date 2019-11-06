Замглавы ФСИН рассказал о неудачных попытках заглушить сотовую связь в тюрьмах

Во ФСИН считают труднореализуемой блокировку сотовой связи в тюрьмах. Об этом в среду, 6 ноября, заместитель директора службы Валерий Максименко сообщил изданию «Подъем».

По его словам, представители службы «просили об этом с 2012 года». В колониях уже проводились подобные эксперименты, но безуспешно. Одним из мест лишения свободы, где они проходили, стала Бутырская тюрьма.

Причиной неудачи послужил «чисто финансовый коммерческий интерес» сотовых операторов, объяснил Максименко. В России есть поселки, где колония — градообразующее предприятие, а ее трафик для оператора составляет вплоть до десятков тысяч в месяц. После того, как в колониях пытались глушить связь, те, теряя выручку, просто усиливали сигнал, добавил замглавы ФСИН.

Подобная мера может стать проблемой в крупных городах вроде Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Ростова-на-Дону, поскольку «рядом находятся жилые кварталы», у жителей которых тоже может перестать работать сотовая связь.

Ранее 6 ноября стало известно, что в Госдуму собираются внести законопроект о блокировке сотовой связи в местах лишения свободы. Соответствующие поправки разработал зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. По его словам, несмотря на запрет, у заключенных ежегодно изымается около 60 тысяч гаджетов, через которые может осуществляться преступная деятельность.

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