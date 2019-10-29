Российским заключенным захотели ограничить вес передачек

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ограничивать вес посылок и передачек для заключенных 20 килограммами. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, по информации издания, необходимость в ограничении появилась после того, как «Почта России» увеличила предельный вес крупногабаритных отправлений с 20 до 50 килограммов. Вместе с тем в российских тюрьмах вес в 20 килограммов для посылок и передачек стал привычным.

«Прием и выдача посылок весом от 20 до 50 килограммов производятся в специально выделенных для этого отделениях почтовой связи. Однако далеко не все колонии находятся рядом с такими специальными отделениями, что ставит осужденных в неравное положение. У отбывающих наказание в одних колониях есть возможность принимать тяжеловесные посылки, у осужденных в других колониях — нет», — пояснил изданию исполнительный директор и руководитель аппарата Ассоциации юристов России Станислав Александров.

Александров также уточнил, что, согласно утвержденным Минюстом правилам, общий вес вещей и продуктов питания у заключенного не должен превышать 36 килограммов — лишние предметы сдаются на склад либо уничтожаются.

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