Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
В связи с атакой в стране усилены меры безопасности, передает «Sputnik Таджикистан». Правоохранительные органы проводят выборочный досмотр автомобилей. Расследованием нападения занимается специально созданная совместная группа, в которую вошли сотрудники МВД, ГКНБ и Генеральной прокуратуры республики.
Ранее МВД Таджикистана опубликовало фотографии с места нападения боевиков на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе. Кадры свидетельствуют о ликвидации сотрудниками силовых структур нападавших, а также о значительных разрушениях около контрольно-пропускного пункта, причиненных атакой боевиков.
В ночь на среду, 6 ноября, вооруженная группа напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе. В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. В ходе задержания боевиков погибли солдаты пограничных войск и один милиционер.