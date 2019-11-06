В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

Вооруженная группа в ночь на среду, 6 ноября, напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления погранвойск Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

По официальным данным, двадцать вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе. В ходе нападения они захватили пять автоматов.

В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны. Отмечается, что в ходе задержания вооруженной группы погибли солдат пограничных войск и один милиционер.

На месте происшествия создана оперативно-следственная группа, идет расследование.

21 сентября стало известно о нападении на российских военнослужащих в Таджикистане. Местный житель набросился на них с ножом и нанес несколько ранений. После этого пострадавших контрактников доставили в больницу города Душанбе. В медучреждении отметили, что жизни военных ничего не угрожает, после оказания помощи их состояние характеризуется как удовлетворительное.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!