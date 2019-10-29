Россия снова безвозмездно передала Таджикистану военную технику

Российские военные бесплатно передали армии Таджикистана партию военной техники и вооружения общей стоимостью около 320 миллионов рублей. Церемония прошла в Душанбе во вторник, 29 октября, передает «Коммерсантъ».

В частности, российская сторона предоставила радиолокационную станцию, обеспечивающую обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства, а также модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М.

Передача техники состоялась на аэродроме Гиссар, рассказал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

По его словам, сегодня наблюдается расширение зоны нестабильности в приграничных с Афганистаном районах, поэтому важно поддерживать способность вооруженных сил противостоять внешним угрозам. «Одним из критериев, влияющих на боеспособность войск, является их техническая оснащенность», — сказал командующий.

26 октября появилась информация о поступлении на вооружение российской военной базы в Таджикистане зенитно-ракетных систем С-300ПС. Техника прибыла из Поволжья.

В конце февраля российская сторона на безвозмездной основе передала Таджикистану военную технику на общую сумму 575 миллионов рублей. Речь идет о средствах противовоздушной обороны.

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