Российские С-300 впервые направили в Таджикистан

На вооружение российской военной базы в Таджикистане впервые поступили зенитно-ракетные системы С-300ПС. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, в составе дивизиона 30 единиц техники, в том числе командный пункт, пусковые установки, радиолокатор и машины обеспечения. Технику доставляли железнодорожным транспортом из Поволжья.

В настоящее время военнослужащие подготавливают позиционный район для размещения техники. После завершения всех мероприятий расчеты заступят на опытно-боевое дежурство по ПВО в Таджикистане. Основные их задачи — прикрытие объектов базы от воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона.

Многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система С-300ПС разработана в НПО «Алмаз» и принята на вооружение в 1982 году. Она представляет собой самоходную (отсюда буква С в индексе) версию базовой системы С-300ПТ, которая изначально была сделана возимой. На смену С-300ПС с 1993 года пришли более совершенные С-300ПМ с новыми ракетами семейства 48Н6.

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