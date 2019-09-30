Киргизы и таджики решили остановить конфликты с помощью «Моста дружбы»

На границе Таджикистана и Киргизии спустя две недели после кровопролитного конфликта торжественно открыли «Мост дружбы». Об этом пишет издание Asia-Plus.

Мост соединил таджикскую общину Овчи Кальача и киргизское село Интернационал. В его открытии принимали участие сотрудники правоохранительных органов двух стран, пограничники, местные жители и главы граничащих друг с другом областей. Таджикская и киргизская стороны разделили пополам расходы на строительство сооружения длиной 12 метров и шириной восемь метров. Мост в этом районе существовал и раньше, однако был разрушен в октябре 2017 года, не выдержав веса загруженного углем КАМАЗа.

Во время церемонии открытия моста местные жители заявили о своей готовности жить в мире с соседями, назвав пограничные конфликты «провокациями». Глава села Интернационал также отметил, что местные власти «не поняли, с чего начался последний конфликт».

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Очередной конфликт на таджико-киргизской границе разгорелся 15 сентября. Обе стороны начали строительство на спорном участке границы. Эти действия повлекли за собой «словесную перепалку, которая переросла в перестрелку». В результате конфликта, в котором, по утверждению одной из сторон, были применены минометы, погибли трое таджикских военных и один киргизский пограничник. Еще 12 и 13 человек со стороны Киргизии и Таджикистана соответственно получили ранения.

Протяженность границы между Таджикистаном и Киргизией составляет 976 километров, однако только 504 из них были делимитированы и демаркированы. Проблему обостряет наличие на территории двух стран эксклавов. На недемаркированных участках границы часто возникают конфликты из-за земель, воды, незаконных пересечений границ и межэтнических разногласий. В ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние.

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