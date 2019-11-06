Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

Министерство внутренних дел Таджикистана опубликовало фотографии с места нападения боевиков на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе. Кадры с места происшествия появились на сайте ведомства.

На обнародованных фото виден масштаб произошедших событий. Кадры свидетельствуют о ликвидации сотрудниками силовых структур нападавших, а также о значительных разрушениях около контрольно-пропускного пункта, причиненных атакой боевиков.

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Сильно пострадали автомобили, на которых, предположительно, боевики приехали к погранзаставе. Один из них сгорел, у второго же сильно деформирован кузов. Вокруг места столкновения разбросано оружие. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что вооруженная группа в ночь на среду, 6 ноября, напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе. В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. В ходе задержания боевиков погибли солдаты пограничных войск и один милиционер.

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