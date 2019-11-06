Бывший СССР
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Российских школьников захотели научить правильно писать доносы
В Европе захотели отказаться от Visa и MasterCard
Подросток всю ночь играл в компьютерную игру и умер
Названы самые обманчивые качества человеческой личности
Уволенную за эротические фото учительницу отказались возвращать на работу
Самая молодая миллиардерша в мире сняла себя на видео в бикини
Российский хоккеист уложил канадца «мельницей»
Maruv отреагировала на скандал вокруг признания ее лучшим российским артистом
Отец устроившего бойню солдата рассказал о психическом состоянии сына
Новости партнеров

Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство внутренних дел Таджикистана опубликовало фотографии с места нападения боевиков на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе. Кадры с места происшествия появились на сайте ведомства.

На обнародованных фото виден масштаб произошедших событий. Кадры свидетельствуют о ликвидации сотрудниками силовых структур нападавших, а также о значительных разрушениях около контрольно-пропускного пункта, причиненных атакой боевиков.

Сильно пострадали автомобили, на которых, предположительно, боевики приехали к погранзаставе. Один из них сгорел, у второго же сильно деформирован кузов. Вокруг места столкновения разбросано оружие. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что вооруженная группа в ночь на среду, 6 ноября, напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана. По официальным данным, 20 вооруженных боевиков в масках атаковали заставу №4 «Ишкобод» отряда «Султанабад» в 60 километрах к западу от Душанбе. В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пятеро задержаны. В ходе задержания боевиков погибли солдаты пограничных войск и один милиционер.

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
Стали известны подробности нападения на российских военных в Таджикистане
Таджик с ножом напал на российских военных
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:02 3 ноября

Тролли специального назначения

Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
09:42Сегодня

Зеленский поручил внедрить систему НАТО для управления войсками

09:16Сегодня

Зеленский назначил своим советником американца

07:32Сегодня

В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу

Бывший СССР00:1631 октября

Не сошлись языками

Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
05:51Сегодня

В Киеве заявили о требующем «крови и посадок» народе

23:49 5 ноября

Зеленскому напомнили о предвыборном обещании референдума

22:41 5 ноября

Украинским прокурорам устроят тест на интеллект

Бывший СССР00:0429 октября

«Мы готовы умирать без пафоса»

Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
20:23 5 ноября

Эстонца задержали за контрабанду книг Донцовой

19:51 5 ноября

Стало известно о назначенных Трампом советниках для «Укроборонпрома»

17:58 5 ноября

На Украине открыли мемориальную доску гауптштурмфюреру СС

Россия
Пострадавшая от взрыва хеллоуинской петарды россиянка лишилась пальца
«Дяденьки, вас едут убивать!»
Блокпосты, взрывы и смерть. Каким запомнил Гудермес 2000-го ветеран второй чеченской войны
Избившая голодного ребенка россиянка оказалась работницей детского сада
«Их появление вызвало массовый психоз»
 
Убийство ребенка в детсаду привело к отставке директора и чиновницы
«Дети не выбирают, когда им заболеть»
 
Любимые завтраки россиян сочли опасными
Все материалы
Мир
Названо условие Трампа для встречи с Зеленским
«Никаких собак я не ел»
Рестораны для элиты и подвальные казино: Северная Корея глазами россиянина
Российский патруль забросали камнями в Сирии
«Каждую ночь были изнасилования»
Эти люди бегут из Африки за лучшей жизнью. Вместо благополучной Европы их ждут страдания
Связанный с «Аль-Каидой» лидер боевиков ликвидирован в Африке
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
В США заявили о необходимости признать Крым российским
Все материалы
Бывший СССР
Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане
Тролли специального назначения
Русские боты атаковали солдат НАТО в Прибалтике. Они запугивают военных и их семьи
Зеленский поручил внедрить систему НАТО для управления войсками
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
Зеленский назначил своим советником американца
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
Все материалы
Экономика
У россиян не нашли накоплений на пенсию
Раздевай и властвуй
Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
На Берлин
Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?
Названы опасные марки куриных рулетов
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Нефти предсказали сложные времена
Все материалы
Силовые структуры
Инвалида вынудили признаться в двойном убийстве и год продержали в СИЗО
«Такие преступники сами не останавливаются»
В России ищут самого опасного маньяка страны. Он убил 32 женщины и исчез без следа
Россиянина заподозрили в убийстве школьницы из-за мобильного телефона
Очень большой куш
Они провернули крупнейшую аферу 90-х. Россия потеряла алмазы на сотни миллионов долларов
Арестован подозреваемый в убийстве российской школьницы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
Все материалы
Наука и техника
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Космические монстры
Астрономы ловят загадочные сигналы из глубин Вселенной. Что посылает их на Землю?
Человечеству предрекли скорые «неописуемые страдания»
Русские бьют!
Показательные казни, убийства детей и другие зверства: Call of Duty Modern Warfare
Сербия передумала покупать российские С-400
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
Все материалы
Спорт
Российский хоккеист уложил канадца «мельницей»
Серена Уильямс«О деньгах мы не думаем. И это великолепно»
Теннисистки — самые богатые спортсменки. Но им хотят платить еще больше
Обнаженная боец UFC прикрылась двумя чемпионскими поясами и взволновала фанатов
Волевой шок
Жуткая травма игрока «Эвертона» и трудные победы лидеров — главные события тура АПЛ
Призерка чемпионата мира по гимнастике рассказала об опыте работы в порно
«Оправдываться я не хочу»
Загитова проиграла первый старт сезона. Ее обошла другая ученица Тутберидзе
«Зенит» потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов
Все материалы
Культура
Maruv отреагировала на скандал вокруг признания ее лучшим российским артистом
Майкл Флетли и Lord of the Dance«Русские стремятся к невозможному»
Самый известный танцор на планете о конце света, ночных клубах о невероятных россиянах
Бывший солист «Агаты Кристи» посетил передовую в ДНР
Догнать за 60 лет
Как противостояние Ford и Ferrari определило историю автоспорта ХХ века
Мэттью Макконахи завел Instagram в честь своего 50-летия
Группа «Цветы»«Кто-то же должен петь о счастье и любви»
Стас Намин, Гарик Сукачев и Дмитрий Ревякин о «Цветах», о музыке, о жизни и о себе
Арнольд Шварценеггер устроил велосипедную прогулку с Гретой Тунберг
Все материалы
Интернет и СМИ
Школьные учителя поделились непристойными историями из своей практики
«Мне очень нужны были деньги»
Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
Женщины раскрыли мужчинам глаза на тайные намеки на близость
Прекрасное — далеко
Этот журнал рассказал миллионам жителей СССР о будущем. Но оно так и не наступило
Стали известны новые жертвы кибермошенников
Ни выбора, ни перемен
Все грани обреченного мира — в снимках лучших фотографов планеты
Молодожены отменили свадьбу, забрали деньги и привели в ярость гостей
Все материалы
Ценности
Aston Martin впервые в своей истории представил мотоцикл
РианнаСоблазн свободы
Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться
Елизавета II отказалась от натурального меха
Золотой кайзер
Он развязал Первую мировую и подружился с нацистами: роскошная жизнь Вильгельма II
Водительские права Брежнева оценили в 1,5 миллиона рублей
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Анджелина Джоли снялась топлес для обложки модного журнала
Все материалы
Путешествия
Российский самолет экстренно сел из-за проблем с двигателем
«Запах травы чувствуется всюду»
Хиппи, пираты и родственники Пабло Эскобара. Что ждет туристов в Колумбии?
Туристка целовалась с незнакомцами ради эффектных фото и прославилась
Деньги из воздуха
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты. Все из-за нового налога
Выросшим в украинском поезде гигантским грибам нашли объяснение
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Принц Гарри пересел в экономкласс из-за скандала с Меган Маркл
Все материалы
Из жизни
Подросток всю ночь играл в компьютерную игру и умер
«Многим неясно, что женщины — люди»
Для них рождение ребенка стало ошибкой. Чем опасен миф о материнском счастье?
Хозяйка «адской фермы» со свиньями-каннибалами попала за решетку
«Обратно мы не хотим»
История россиянки, которая перебралась жить в Турцию
Заглядывавший под женские юбки извращенец погиб в руках разгневанных прохожих
Убей меня, если сможешь
Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Молниеносная реакция сотрудника метро спасла пьяного пассажира от гибели
Все материалы
McLaren M81: единорог среди Мустангов
Ford Mustang третьего поколения, который любил повороты
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
Безжалостный тюнинг машин из девяностых
Они помнят шоу «Угадай мелодию» и 16-дюймовые колеса
Короли троллинга
Как автопроизводители подкалывают друг друга
Aston Martin показал интерьер кроссовера DBX
BMW представила экстремальное купе M2 CS
У Toyota появился кроссовер за миллион рублей
Все материалы
Дом
Россиянка забила любимого молотком за бесхозяйственность
Уж лучше вы к нам
Жители российского города отдают свои квартиры даром. Почему их никто не берет?
Названо идеальное место для жизни в России
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Названы главные угрозы дачам россиян зимой
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Пожить в Сочи предложили за пять тысяч рублей в месяц
Все материалы
Нацпроекты
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Видно насквозь
Как в России нашли способ победить бесконтрольные траты триллионов бюджетных рублей
Россияне получили дерево любви и памятник Ленину
На Дальнем Востоке объяснили отставание от графика ремонта дорог
Все материалы