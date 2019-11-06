Объем инвестиций в столичную промышленность вырос на 19,5 процента

Объем инвестиций в основной капитал промышленных компаний столицы вырос в первом полугодии 2019 года на 19,5 процентов. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

«Мы разбиваем миф о том, что в столице нет промышленности. 650 крупных и средних предприятий ведут свою деятельность на территории Москвы и более 700 тысяч человек работает на заводах столицы», — отметил Александр Прохоров. По его словам, промышленность в Москве растет гораздо быстрее, чем в стране в целом, где по итогам первого полугодия рост объема инвестиций в основной капитал составляет в среднем 0,6 процента.

Правительство Москвы оказывает системную поддержку промышленным предприятиям. Это и налоговые льготы, и займы из фонда поддержки промышленности, субсидирование лизинговых программ и ставок по банковским кредитам, работает в столице и Особая экономическая зона. Так, по словам главы департамента, в настоящий момент 105 промышленных предприятий получают системную поддержку от города.

«В настоящее время действует 92 договора на предоставление субсидий на общую сумму более 1,23 миллиарда рублей против 60 договоров на 729 миллионов рублей годом ранее; в этом году выдано 8 займов на сумму 465 миллионов рублей (4 займа на 215,4 миллиона рублей в 2018 году); доля инвестиций в сектор промышленности и высоких технологий в Москве выросла с 13,8 процента в 2010 году до 20,9 процента в 2018 году», —отметил чиновник. По его словам, среднемесячная заработная плата в обрабатывающих отраслях промышленности с января по август 2019 года составила 74 тысяч 225 рублей, что на 14,6 процента превышает аналогичный показатель прошлого года.

В текущем году столичные власти предоставили 15 земельных участков для строительства промышленных объектов на территории города общей площадью почти 60 гектаров, где будет создано около 7 тысяч рабочих мест. «Компании построят почти полмиллиона квадратных метров промышленных объектов и инвестируют 37 миллиардов рублей», — сказал Александр Прохоров.

В настоящее время в столице существует Особая экономическая зона «Технополис «Москва» с пятью площадками: в Печатниках, «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем» и «МИЭТ». Общая площадь 206,8 гектаров. К примеру, объем инвестиций города в строительство браунфилд-копусов в «Алабушево» составят 3,1 миллиарда рублей. При этом при 100 процентов заполняемости инвестиции резидентов превысят 4,5 миллиардов рублей, будет создано почти 2 тысячи новых рабочих мест. В реконструкцию производственных корпусов в Печатниках город вложит 5,3 миллиарда рублей, а резиденты — 24,4 миллиарда рублей инвестиций. Всего же за последние пять лет резиденты особой экономической зоны Москвы инвестировали около 25 миллиардов рублей, к 2025-му году накопленные инвестиции составят 75 миллиардов рублей.

В ходе пресс-конференции руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики объявил о создании первого в своем роде завода по производству инновационных строительных материалов на Кубе. Московская компания к концу 2020-ого года построит завод, где будут установлены 22 линии по производству стеклопластиковой арматуры и сетки. Завод станет крупнейшим в Карибском бассейне.

