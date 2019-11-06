Покойную кинозвезду возродят ради новой главной роли

Погибший в 1955 году актер Джеймс Дин сыграет одну из главных ролей в драме о Вьетнамской войне «В поисках Джека». Об этом в среду, 6 ноября, сообщает The Hollywood Reporter.

Военная драма «В поисках Джека», посвященная судьбе служебных собак американской армии, брошенных ею во Вьетнаме в последние дни войны, была представлена на кинорынке AFM.

Дину, который появится в этой игровой картине в полностью сгенерированном благодаря компьютерным технологиям и архивным кадрам виде, отведена роль персонажа по имени Роган.

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«Идеального актера на роль Рогана, с экстремально сложным характером персонажа, мы искали повсюду. И после месяцев поисков решили, что никто не подойдет так, как Джеймс Дин. Благодарны его семье за то, что она нас поддерживает и видит в нашем фильме ту четвертую роль, которую Дин так никогда в своей карьере и не сыграл», — рассказал режиссер картины Антон Эрнст.

Эрнст также подчеркнул, что используемая технология в ближайшем будущем сможет вернуть на экраны многих других покойных актеров и известных людей. «В поисках Джека» выйдет на экраны в 2020 году.

Джеймс Дин разбился в автокатастрофе в 1955 году. Ему было 24 года. Он успел сыграть в фильмах «К востоку от рая», «Бунтарь без причины» и «Гигант», за роль в котором он был посмертно номинирован на «Оскар». В 1999 году Американский киноинститут включил его в свой рейтинг 50 величайших звезд классического Голливуда, поместив на 18 место.

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