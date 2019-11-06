Опровергнут миф о существовании инопланетной жизни

Международная группа ученых выяснила, что местоположение Юпитера в Солнечной системе сыграло одну из ключевых ролей в формировании жизни на Земле. Газовые гиганты, занимая определенные орбиты, стабилизируют траектории других планет, создавая оптимальные условия для появления организмов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи смоделировали различные орбиты Юпитера, чтобы посмотреть, как газовый гигант повлияет на вытянутость (эксцентриситет) орбиты Земли. Если бы эксцентриситет орбиты Земли был равен эксцентриситету орбиты Меркурия, то планета подходила была к Солнцу ближе Венеры, а удалялась бы до орбиты Марса, что сделало бы жизнь на ней невозможной. Некоторые ученые считали, что в различных планетных системах орбиты планет могут быть совершенно разными, а в Солнечной системе — наиболее оптимальными для обитания.

В трех четвертях симуляций в течение 10 миллионов лет Солнечная система распадалась, поскольку Юпитер делал орбиты других планет нестабильными, выбрасывая небесные тела в дальний космос или сталкивая их друг с другом. В четверти моделей Земля оставалась пригодной для жизни.

По словам астрономов, результаты противоречат гипотезе редкой Земли, согласно которой условия, способствующие появлению живых организмов, являются уникальными во Вселенной. Большинство планет, которые находятся на оптимальном удалении от родной звезды, должны иметь подходящий эксцентриситет и являются потенциально обитаемыми.

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