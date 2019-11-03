Найдено самое безжизненное место на Земле

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Группа французских ученых из университета Париж-Сюд доказала невозможность существования каких-либо бактерий в вулканической долине Даллол в Эфиопии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Специалисты отмечают, что наличие воды на поверхности планеты, как правило, используется в качестве критерия для определения возможной обитаемости. Однако в ходе исследования выяснилось, что «даже на Земле есть лишенные всякой жизни места, несмотря на наличие в них воды». По мнению ученых, причина заключается в том, что вода в местности долины представляет собой горячий (до 109 градусов Цельсия), крайне соленый раствор с преобладанием магния. Такой состав воды заставляет живые клетки разрушаться.

При этом специалисты обнаружили жизнь неподалеку от долины — это преимущественно одноклеточные археи.

Ранее вулканическая местность с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол вошла в список самых жарких мест в мире. Считается, что она имеет самую высокую среднюю температуру воздуха среди всех населенных мест планеты. Помимо этого, в рейтинге оказался ливийский город Эль-Азизия, где в летние месяцы температура поднимается до 48 градусов Цельсия, суданский город Вади-Хальфа, в котором практически нет осадков, а также Долина Смерти в Калифорнии, США, где была зарегистрирована самая высокая температура воздуха.

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