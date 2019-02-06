Названы самые жаркие места на планете

Британское издание Independent опубликовало на своем сайте рейтинг самых жарких мест в мире.

В первую очередь журналисты отметили Долину смерти в Калифорнии, США, где была зарегистрирована самая высокая температура воздуха. Летом температура в этом месте достигает 47 градусов по Цельсию.

Также в список вошла вулканическая местность с солевыми образованиями и кислотными источниками Даллол в Эфиопии. Считается, что она имеет самую высокую среднюю температуру воздуха среди всех населенных мест планеты.

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Помимо этого, в рейтинге оказался ливийский город Эль-Азизия, где в летние месяцы температура поднимается до 48 градусов Цельсия, и суданский город Вади-Хальфа, в котором практически нет осадков.

Вдобавок самыми жаркими местами в мире британцы признали пустыню Деште-Лут (Иран), населенный пункт Тират-Цви (Израиль), город Тимбукту (Мали), провинцию Кебили (Тунис), оазис Гадамес (Ливия) и город Бендер-Махшехр (Иран).

Ранее в феврале британское издание Independent опубликовало на своем сайте рейтинг самых холодных мест в мире. В него вошли антарктическая станция «Восток», используемая Россией, город Верхоянск, гора Денали (Аляска, США), город Фрейзер (Колорадо, США) и деревня Снаг в Канаде.

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