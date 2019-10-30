Раскрыты самые опасные для жизни места на Земле

Климатологи Принстонского Университета в США выяснили, что подъем уровня моря из-за изменения климата затронет больше людей, чем считалось ранее. Основной удар придется на густонаселенные прибрежные районы азиатских стран. От высокого прилива и наводнений могут пострадать более 200 миллионов человек. Выводы ученых приводятся в журнале Nature Communications.

Исследователи уточнили оценки воздействия подъема уровня моря на население планеты, учитывая рельеф прибрежной местности. Они воспользовались данными цифровой модели высот SRTM, созданной с помощью съемки с борта шаттла «Индевор» и охватывающей площадь, где проживают 99,7 процента населения.

Основной недостаток этой модели состоит в том, что SRTM учитывает высоту различных поверхностей (в том числе деревьев, зданий и других построек), а не «голого» рельефа. В результате возникает средняя положительная ошибка примерно в два метра. Поскольку большинство климатологов сходятся в оценке, что средний уровень моря в этом столетии повысится меньше чем на два метра, будущее воздействие приливов на густонаселенные прибрежные районы может серьезно недооцениваться.

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Ученые проанализировали данные SRTM с помощью нейросети, которая сгенерировала уточненную матрицу высот CoastalDEM. Нейросеть, обученная на лидарных данных, учитывала 23 переменные, в том числе индексы растительности и населения. Тестирование показало, что в CoastalDEM положительная ошибка для Майами, Нью-Йорка и Бостона уменьшилась с 4,71 метра до 0,06 метра.

Согласно результатам многочисленных исследований, полученных учеными со всего мира, в XX веке в результате изменения климата средний уровень моря уже повысился на 11-16 сантиметров. Климатические модели демонстрируют, что в текущем веке даже при условии резкого сокращения выбросов углерода, уровень моря повысится на полметра (к 2050 году на 20-30 сантиметров). В худшем сценарии (реализуется с 5-процентной вероятностью) таяние льда в Антарктиде приведет к подъему линии прибоя более чем на два метра.

Уточненная матрица высот ухудшает прогноз для населения Земли более чем в три раза. При самом благоприятном сценарии к 2100 году прилив будет затапливать территории, на которых в настоящее время проживают 190 миллионов человек. Сильное воздействие испытают азиатские страны: Бангладеш, Вьетнам и различные островные государства. Если же рост углеродных выбросов сохранится, то от наводнений пострадают 630 миллионов человек.

В настоящее время около одного миллиарда человек живут в пределах десяти метров выше уровня воды при высоком приливе и 250 миллионов человек — в пределах одного метра.

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