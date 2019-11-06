В Одессе задержали два нелегальных арсенала из США и Евросоюза

Одесским пограничникам удалось предотвратить ввоз на территорию Украины двух арсеналов боеприпасов, которые прибыли в страну из США и Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

Первый арсенал из 400 боеприпасов был обнаружен на международном морском пункте контроля «Вызырка». Пограничники нашли контрабанду из боеприпасов различного калибра в одном из автомобилей, который на пароме прибыл на территорию Украины из США.

Второй арсенал был задержан пограничниками на границе с Молдавией, в пункте пропуска «Виноградовка». У пересекавшего границу гражданина Румынии нашли 24 патрона российского производства. Боеприпасы хранились в подлокотнике пересекавшего границу автомобиля нидерландской регистрации. Как утверждает румынский гражданин, он забыл выложить патроны перед поездкой. В качестве подтверждения своих слов он предъявил пограничникам разрешение на ношение оружия.

В обоих случаях боеприпасы были изъяты. Об произошедших инцидентах известили Нацполицию Украины.

В октябре премьер-министр Украины Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой в стране, назвав ее показухой. По его словам, таможенные органы работают неэффективно из-за недостаточности количества контрольно-пропускных пунктов на границе.

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