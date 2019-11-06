Подсчитаны средние чаевые в России

Средний размер чаевых в российских ресторанах и кафе с марта по сентябрь 2019 года составил 7,5 процента от суммы чека, посчитали авторы исследования Сбербанка (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Средний размер чаевых за семь месяцев текущего года составил 88,5 рубля. Самый большой размер был зафиксирован в марте — 96 рублей, самый маленький — в июле (74 рубля).

Чаще всего чаевые оставляли в августе — это делали 42,6 процента клиентов кафе и ресторанов. Реже всего — в апреле (36,9 процента).

Исследование проводилось с помощью статистики сервиса SberFood, входящего в экосистему Сбербанка. Он позволяет выбрать ресторан из подборки, активировать скидку и оплатить счет без участия официанта.

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