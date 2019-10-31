Названы самые досадные траты россиян в отпуске

Больше всего российские туристы ненавидят платить в отпуске за аренду лежаков на пляже. В этом признались 43 процента путешественников, сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса бронирования отелей Ostrovok, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Второй самой досадной тратой оказалась оплата сотовой связи и интернета (29 процентов туристов проголосовали за этот вариант). На третьем месте среди ненавистных расходов путешественники выделили дополнительный сбор за выбор места в самолете (24 процента), а на четвертую строчку попали туристические налоги и сборы в отеле (22 процента).

Кроме того, в списке нелюбимых затрат в отпуске оказались платная регистрация на рейс в аэропорту (17 процентов), чаевые за обслуживание (14 процентов), использование мини-бара в номере (13 процентов), регистрация дополнительного багажа (13 процентов), хранение багажа (10 процентов) и поездки на такси (4 процента).

В августе исследование сервиса UFS.Travel показало, что больше всего средств в отпуске отпуска российские туристы тратят на билеты. За то, что самые большие расходы во время путешествия приходятся на авиа- и железнодорожные билеты, проголосовали 45 процентов участников опроса. На втором месте оказалось проживание: этот вариант выбрали 28 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!