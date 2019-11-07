Стало известно о сотнях спасенных младенцев благодаря бэби-боксам

Около 200 детей были спасены благодаря работе бэби-боксов в медицинских учреждениях российских регионов. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, сообщает РИА Новости.

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«Все начиналось по инициативе врачей и вылилось это в то, что на следующий год эти дети идут в школу. И мы не можем игнорировать эти случаи», — сказала она, добавив, что 200 детей — это семь классов средней школы.

Пушкина не уточнила, за какие годы она приводит цифры. Предположительно, речь идет о периоде с 2011 года, когда были установлены первые боксы в России, по настоящее время.

Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что за шесть лет бэби-боксы спасли 45 новорожденных в подмосковных Люберцах. По ее словам, в свое время этот город был выбран, потому что в 2013 году там было обнаружено несколько брошенных младенцев на помойках или стройках. После установки боксов в Люберцах не было ни одного такого случая. В 2019 году там совсем не оставляли детей.

В сентябре 2016 года сенатор Елена Мизулина сообщила, что правительство поддержало ее законопроект о запрете бэби-боксов. Позднее документ был возвращен ей на доработку, продолжения истории не последовало.

Бэби-бокс — специально оборудованное место с колыбелью, где решившая отказаться от ребенка мать может анонимно оставить его. Их можно найти в Московской, Владимирской и Калининградской областях, Краснодарском и Камчатском краях.

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