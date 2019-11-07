Московскому следователю откусили щеку за место в баре

Следователь главного военного следственного управления Следственного комитета России потерял кусок щеки в драке в московском баре. Об этом в четверг, 7 ноября, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По предварительным данным, инцидент произошел в караоке-баре «Лофт» на Варшавском шоссе. Следователь увидел у стойки бара свободное место и сел за него, но через некоторое время к нему подошел мужчина и потребовал освободить стул. Он аргументировал это тем, что сидел на этом месте и отошел ненадолго. Следователь отказался подниматься, мужчины начали ругаться.

Подошедший мужчина попытался влезть в драку, но его оттащили посетители. Тогда он решил укусить следователя за лицо и сбежать. В результате сотрудник юстиции потерял часть щеки. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Санкцией статьи ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в городе Вилючинск Камчатского края местный житель во время задержания укусил полицейского за ухо. 26-летний мужчина бегал по проезжей части дороги, после чего его задержали за неадекватное поведение и сопроводили до машины полицейских. В ответ на действия правоохранителей задержанный укусил одного из них.

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