Россиянин зарезал свою семью и попытался сжечь себя из-за долгов

В Пермском крае суд арестовал жителя деревни Кормовище, обвиняемого в убийстве беременной жены и трехлетнего сына. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает URA.RU.

Мужчина зарезал 24-летнюю супругу и маленького сына, а также, пытаясь скрыть преступление, поджег дом, в которой жила семья. Следствие утверждает, что преступник знал, что жена ждет ребенка.

Соседи вызвали пожарных, которые выломали дверь и обнаружили на пороге мужчину в красной от крови футболке. Он смог подняться навстречу и был в сознании. Тела его жены и сына нашли на диване в комнате.

Предположительно, мужчина не смог вернуть деньги, которые взял в долг в микрофинансовой организации и семье постоянно приходилось переезжать, скрываясь от коллекторов. В деревню Кормовище они приехали несколько дней назад. Мотивы преступления устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе 36-летний местный житель Денис Поздеев ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика. Страдающий алкоголизмом мужчина утверждал, что сделал это, чтобы исполнить прочитанное им в книге заклинание, дающее вечную и богатую жизнь.

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