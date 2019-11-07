Популярный способ избавления от вирусов сочли неэффективным

Эксперты в области кибербезопасности назвали перезагрузку компьютера неправильным решением после заражения вирусом-вымогателем. Они прокомментировали исследование, согласно которому так поступает треть пользователей, сообщает ZDnet.

Специалисты отметили, что перезагрузка в некоторых случаях может спровоцировать активность вируса и усугубить процесс заражения. Лучшим решением они назвали перевод устройства в спящий режим и отключение его от сети. Затем следует обратиться за помощью к профессионалам. Эксперты уточнили, что выключить компьютер тоже можно, однако спящий режим позволит сохранить копию, в которой в некоторых случаях можно обнаружить ключи шифрования.

Они также добавили, что перезагрузка может помочь при удалении устаревших версий вирусов, блокирующих экран, однако избавиться от современных вымогателей таким образом не получится.

Согласно проведенному ранее исследованию, 30 процентов жертв перезагрузили свои компьютеры, чтобы справиться с вирусом-вымогателем, заразившим компьютер. Анализ провели ученые из Стэнфордского университета.

Гендиректор компании Coveware Билл Сигел (Bill Siegel) заметил, что перезагрузка может уменьшить шансы на восстановление данных. Он заметил, что порой информация шифруется частично из-за какой-либо проблемы или ошибки, «поэтому жертвы должны воспользоваться этим и не позволять вредоносному ПО завершить работу». Эксперт предупредил, что перезагрузка компьютера часто перезапускает и вымогателя. «Не перезагружаться!» — заключил он. По словам Сигела, этот совет применим для всех пользователей без исключения.

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