Умер праправнук Луи Вюиттона

Скончался праправнук французского модельера Луи Вюиттона и глава подразделения специальных заказов Louis Vuitton Патрик-Луи Вюиттон. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте компании.

Вюиттон умер в Париже, ему было 68 лет. Причина смерти пока не называется.

«От имени всей команды я выражаю его семье наши соболезнования и поддержку», — написал председатель правления и генеральный директор дома Louis Vuitton Майкл Берк.

В 1973 году, в возрасте 22 лет, Патрик-Луи присоединился к бизнесу своего деда. После его смерти Вюиттон согласился продолжить развивать бренд и вскоре курировал уже около 300 специальных заказов Louis Vuitton. Должность главы подразделения специальных заказов Патрик-Луи Вюиттон получил в 1990 году.

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