Умер дедушка Пэрис Хилтон

Владелец отельной империи Hilton Баррон Хилтон скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщила его внучка, актриса Пэрис Хилтон в своем Twitter.

«Он был Легендой, дальновидным, блестящим, красивым, добрым, и жил жизнью, полной достижений и приключений», — написала она.

Хилтон умер в своем доме в Лос-Анджелесе от естественных причин, сообщает CNN со ссылкой на фонд Конрада Хилтона.

Баррон был сыном основателя отельной империи Hilton Конрада Хилтона. В 1966 году он сменил своего отца на посту председателя совета гостиничного бизнеса. В 2007 Хилтон после череды скандалов со своей внучкой Пэрис лишил ее наследства и завещал практически все свое состояние благотворительной организации Conrad Hilton Foundation.