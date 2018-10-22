Умер сооснователь Бенеттон

Один из основателей итальянского модного дома и группы компаний Benetton Джильберто Бенеттон умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает агентство ANSA.

Предприниматель долгое время болел, и за несколько дней до смерти был госпитализирован в город Тревизо из-за пневмонии.

В 1965 году Джильберто Бенеттон вместе со своими братьями, Карло и Лучано, и сестрой Джулианой основал Benetton Group. В компании он занимал должность советника и отвечал за ее административную политику. Основная деятельность группы — производство одежды под брендами United Colors of Benetton и Sisley.

В начале июля в итальянском Тревизо умер младший брат Джильберто Карло Бенеттон. Он скончался в возрасте 74 лет от рака, с которым он боролся в течение шести месяцев.