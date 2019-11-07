Названо словосочетание года

Словарь английского языка Коллинза назвал climate strike («климатическая забастовка») словосочетанием года.

Известно, что впервые оно было использовано в 2015 году из-за протестов во время конференции ООН по вопросам изменения климата. В 2019 году оно получило популярность из-за 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг. Девочка с синдромом Аспергера считается одним из лидеров мирового экологического движения. Она получила известность после одиночного пикета перед зданием парламента в Стокгольме в 2018 году. В сентябре этого года Тунберг выступила на саммите по климату в ООН, где отчитала политиков за разрушительные последствия их решений.

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Отмечается, что в шорт-листе были также слова influencer (человек, влияющий на других), deepfake (технология, заменяющая лица) и rewilding (восстановление дикой природы).

Словарь Коллинза — крупнейший однотомный толковый словарь английского языка. В нем объясняется значение более 722 тысяч слов. Издание состоит из 2340 страниц и весит 2,6 килограмма.

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