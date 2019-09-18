Людей без пола внесли в словари

В американский словарь английского языка Merriam-Webster ввели слово «они» (they) в качестве местоимения для людей с небинарной гендерной идентичностью (тех, кто не относит себя ни к категории «мужчина», ни к категории «женщина»). Об этом сообщает The Guardian.

По мнению издательства, слово «они» уже несколько веков используется для обозначения человека в единственном числе и не является ошибкой, так же, как и английское you (имеет значение «ты» и « вы»). Подчеркивается, что многие лексикографы и лингвисты в США «широко поддержали» решение. По их мнению, оно может помочь дальнейшей нормализации людей с небинарной идентичностью в обществе.

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Ранее сообщалось, что профессоров американского женского колледжа в штате Массачусетс попросили избегать обращения «женщины» в разговорах с учащимися. Для этого руководство колледжа выпустило специальную инструкцию по «поддержке транс- и небинарных студентов и создании гендерно-нейтральной среды».

Словарь Merriam-Webster выпускается одноименной компанией. Он ведет свою историю с XIX века, а с 1964 года его издатель является американским филиалом Encyclopædia Britannica. В этом словаре впервые было указано на различия американского и британского вариантов английского языка (например, для слов center и centre, program и programme).

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