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Иран возобновил обогащение урана

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Иран возобновил процесс обогащения урана. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Организацию по атомной энергии страны.

В ведомстве уточнили, что процесс запущен на объекте в Фордо.

В сентябре президент Исламской Республики Хасан Рухани заявил, что Иран намерен возобновить научно-исследовательскую деятельность по разработке центрифуг для обогащения урана.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций. После этого, по заявлению властей Ирана, со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки.

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