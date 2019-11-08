Американский миллиардер составит конкуренцию Трампу на выборах

Американский миллиардер Майкл Блумберг составит конкуренцию действующему президенту США Дональду Трампу на выборах в 2020 году. О его планах сообщает The New York Times со ссылкой на его окружение.

Сообщается, что бывший мэр Нью-Йорка подаст документы на этой неделе, однако это не окончательное решение. Он уже направил своих сотрудников в штат Алабама для сбора подписей избирателей, которые позволят ему принять участие в предварительных выборах.

Издание отмечает, что 77-летний политик не видит сильных кандидатов среди демократов, хотя раньше был уверен в Джо Байдене. Советник политика Говард Вулфсон рассказал, что тот рассматривает Трампа как «беспрецедентную угрозу» американской нации. Поэтому Блумберг хочет, чтобы Дональд Трамп потерпел поражение на предстоящих выборах.

В феврале сообщалось, что Майкл Блумберг готов потратить 500 миллионов долларов на борьбу с Дональдом Трампом на выборах 2020 года. Он предположил, что выдвинется сам или будет всеми силами помогать кандидату от Демократической партии.

С 2002 по 2013 год Блумберг был мэром Нью-Йорка. В 2008 году он инициировал изменение городских законов, что позволило ему оставаться в должности три срока вместо двух. Во время президентской гонки в 2016-м Блумберг поддержал кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Блумберг является основателем и владельцем информационно-аналитического агентства Bloomberg.

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