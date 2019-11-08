У российских врачей стало больше вертолетов

В 60 российских регионах на постоянной основе начнет работать санитарная авиация. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаил Казачков, передает ТАСС.

«На сегодняшний день у нас [с санитарной авиацией] работают 47 регионов, на следующий год их будет порядка 60. До 2024 года у нас должны быть задействованы практически все регионы. Эти работы субсидируются государством, они интересны заказчикам», — сказал он.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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