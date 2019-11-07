Российских студентов-медиков начали учить на виртуальных пациентах

В Магадане студенты-медики начали обучение на виртуальных пациентах с помощью первого на Дальнем Востоке аппаратно-программного комплекса «Пирогов». Об этом сообщается на сайте правительства Магаданской области.

Оборудование, завезенное в медицинский колледж министерства здравоохранения и демографической политики региона, позволяет в деталях рассмотреть отдельные мышцы человеческого тела на уровне волокон, кровеносной системы и нервных окончаний. С помощью новой материально-технической базы студенты смогут изучать такие дисциплины, как топографическая и патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология и отоларингология.

Как отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов, подобный интерактивный учебник анатомии позволит повысить качество медицинского образования и уровень знаний студентов.

По словам руководителя медицинского колледжа Валерия Лошкарева, уникальность оборудования состоит в том, что оно расширяет возможности в изучении анатомии. «В интерактивном режиме, наглядно и в доступной форме студенты могут изучать строение человеческого тела, органов, систем, их взаимное расположение. Мы можем создавать тесты для студентов и транслировать их по сети», — рассказал он.

Программный комплекс «Пирогов» разработан самарской компанией в сотрудничестве с преподавателями российской высшей медицинской школы. Мощный компьютер и интерактивная панель высокого разрешения позволяет работать в таких режимах, как «Просмотр», «Сравнение», «Диагностика» и «Проверка знаний».

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект, в частности, предполагает работу по переоснащению современным медицинским оборудованием 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений. Еще одной целью проекта является увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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