Мужчины в России стали жить дольше

Российские мужчины стали жить в среднем на 12 лет дольше. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексей Киселев-Романов, передает ТАСС.

По его словам, продолжительность жизни мужчин в последние 15 лет увеличилась благодаря государственной борьбе с такими факторами риска, как употребление алкоголя и курение, а также популяризации здорового образа жизни.

«Если посмотреть на статистику, после провала в 90-е годы <...> средняя продолжительность жизни у мужчин достигала 57 лет. <...> Мы идем темпами, опережающими европейские», — отметил Киселев-Романов.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова завила, что за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась в среднем на 7,7 года. По ее словам, с 2000 года материнская смертность снизилась в 4,9 раза, младенческая — в 3,6. От туберкулеза стало умирать в четыре раза меньше людей. «За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», — добавила Скворцова, отметив, что среди подростков курить и пить алкоголь стали в три раза реже.

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