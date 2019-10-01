Россияне стали меньше пить

Показатель употребления алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизился на 43 процента, однако страна по-прежнему остается лидером по уровню его потребления. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В год россияне потребляют 11-12 литров чистого этанола, но сокращение этого показателя существенно снизило смертность. Это также повлияет на увеличение ожидаемой продолжительности жизни. В докладе сказано, что такого результата удалось достичь благодаря государственной политике с 2000 года. Помимо этого, исследование указывает на реформы по сокращению продажи контрабандного или изготовленного в домашних условиях алкоголя, а также повышение акцизов и минимальных цен на алкоголь.

Согласно отчету организации, в 1990-х годах ожидаемая продолжительность жизни мужчин упала до 57 лет, однако стала увеличиваться после прохождения пика употребления алкоголя в 2003 году и в настоящее время составляет почти 68 лет. У женщин этот показатель составляет 78 лет.

В апреле сообщалось, что потребление алкоголя в России за последние восемь лет снизилось с 18 до 9,3 литра на душу населения. Это привело к сокращению отравлений алкоголем и к уменьшению числа случаев заболеваемости, связанных с употреблением спиртных напитков. Таким образом, смертность мужчин трудоспособного возраста снизилась на 18 процентов с 2012 года.

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