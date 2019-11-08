Удочеренную американцами «взрослую» карлицу с Украины показали по ТВ

Популярный американский телеведущий Фил Макгроу взял интервью у Наталии Барнетт — девушки с Украины, которую бросили американские приемные родители, заподозрившие в ней взрослую женщину с карликовостью. Об этом сообщает издание USA Today.

Макгроу встретился с Наталией и ее новыми опекунами — Антуаном и Синтией Мэнсами. «Они говорят, что ты обманула их, солгала о своем возрасте, приехала сюда и терроризировала их», — перечислил телеведущий обвинения, выдвинутые Майклом и Кристин Барнетт, у которых девушка жила до 2012 года. «Это совершенно не так», — ответила она.

По словам Наталии, факты, изложенные ее приемными родителями, не соответствуют действительности. «Они утверждают, что измеряли мой костный возраст и все такое, — сказала она в интервью. — Не помню, чтобы я проходила измерение костного возраста. Помню только, как мне измеряли его в Мичигане». «И те измерения показали, что ей 14», — вставила Синтия Мэнс. «У меня даже документы есть, в которых это говорится», — добавила Наталия.

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В сентябре сообщалось, что в Индиане предъявлены обвинения Майклу и Кристин Барнетт — бывшим приемным родителям Наталии Барнетт. Их подозревают в оставлении ребенка без ухода. Ожидается, что суд начнется 28 января 2020 года.

Наталия жила в семье Барнеттов с 2010 года. По документам, девочке было семь лет, однако приемные родители подозревали, что она гораздо старше. Об этом свидетельствовали ее половое развитие, развитие зубов и психические отклонения, проявляющиеся не ранее 16 лет.

Кристин Барнетт заявила, что Наталия пыталась отравить ее, выпрыгивала из едущих автомобилей и размазывала кровь по зеркалам. «Она стояла над людьми по ночам, — рассказала женщина изданию Daily Mail. — Было невозможно спать. Мы стали прятать острые предметы».

В 2012 году Барнетты обратились в суд по делам о наследстве и официально изменили возраст Наталии с девяти лет на 22 года. Через несколько месяцев вся семья, кроме нее, переехала в Канаду. Наталия осталась одна в городе Лафейетт, штат Индиана. Она жила в квартире, которую сняли Барнетты, и ходила в школу для взрослых. После выселения за неуплату сирота перебралась к Мэнсам.

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