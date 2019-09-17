Американцы удочерили девочку с Украины и заподозрили в ней взрослую карлицу

В американском штате Индиана предъявлены обвинения приемным родителям, удочерившим сироту с Украины. Их подозревают в оставлении ребенка без ухода, пишет издание Washington Post.

В 2010 году Майкл (Michael) и Кристин Барнетт (Kristine Barnett) удочерили восьмилетнюю девочку с Украины, страдающую врожденной спондилоэпифизарной дисплазией — нарушением развития костей, которое вызывает карликовость. Она приехала в США в 2008 году и первое время жила в другой семье, позднее отказавшейся от нее.

Возраст приемной дочери с самого начала вызывал у Барнеттов сомнения. В июне 2010 года они показали ее врачу, который подтвердил, что девочке восемь лет. В 2012 году она прошла новый осмотр. На этот раз ее возраст оценили в 11 лет, то есть на год больше, чем по документам.

По утверждению Кристин Барнетт, третий специалист пришел к выводу, что сирота является взрослой женщиной; заключение было сделано по зубам и вторичным половым признакам. Приемная дочь попала в психиатрическую больницу, где у нее обнаружили социопатическое расстройство личности. После этого она стала признаваться в том, что старше 18 лет.

В 2012 году Барнетты обратились в суд по делам о наследстве и официально изменили возраст приемной дочери с 10 лет на 22 года. Через несколько месяцев вся семья, кроме нее, переехала в Канаду. Украинка осталась в городе Лафейетт, штат Индиана.

Первое время она жила в квартире, снятой приемными родителями. У нее не было денег, поэтому ей приходилось полагаться на помощь соседей. В мае 2014 года сироту выселили за неуплату. Информации о ее дальнейшей судьбе почти нет. Известно, что спустя несколько лет ее хотела удочерить другая семейная пара, однако Барнетты помешали этому.

Полиция придерживается версии, что возраст сироты, указанный в документах, соответствовал действительности. Это подтверждают показания Майкла Барнетта, который считает, что его приемная дочь была несовершеннолетней. По его словам, в 2012 году Кристин учила девочку говорить, что ее настоящий возраст — 22 года, и она просто выглядит младше своих лет.

Пока и Майкл, и Кристин Барнетт остаются на свободе.

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