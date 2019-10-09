Раскрыты подробности об удочеренной американцами «взрослой» карлице из Украины

Журналисты DailyMailTV отыскали биологическую мать Наталии Барнетт — девушки из Украины, которую бросили приемные родители, заподозрившие в ней взрослую женщину с карликовостью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Биологической матерью Наталии оказалась 40-летняя Анна Гава из украинского города Николаев. Она утверждает, что Наталия родилась в 2003 году. Девочка страдала врожденной спондилоэпифизарной дисплазией — нарушением развития костей, которое вызывает карликовость. По совету врачей, женщина решила отказаться от нее. Согласно документу, который она показала журналистам, ребенок поступил в детский дом в октябре того же года.

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Анна Гава не стала вмешиваться, когда спустя пять лет Наталию удочеряла семья из США. По ее словам, новые приемные родители обещали оплатить девочке операцию, стоившую 80 тысяч долларов. Женщина ничего не знала о дальнейшей судьбе Наталии, пока про нее не написали в СМИ. «Я думала, с ней все в порядке, а оказалось, что не все», — цитирует ее Daily Mail.

Сейчас Наталия живет в многодетной христианской семье из американского штата Индиана. Журналистам Daily Mail удалось найти ее новых опекунов — 36-летнего священника Антуана Мэнса (Antwon Mans) и его жену, 39-летнюю Синтию (Cynthia). На фото, которое Синтия опубликовала в Facebook, Наталия Барнетт сидит в центре.

И Антуан, и Синтия убеждены в том, что Наталии не более 16 лет. Того же мнения придерживается их знакомая, давшая интервью Daily Mail. «Я не врач и не психиатр, но разговаривала с Наталией и верю ей», — заявила она.

Ранее приемная мать Наталии Кристин Барнетт (Kristine Barnett) рассказала Daily Mail, что сирота несколько лет терроризировала ее семью. «Она стояла над людьми по ночам, — утверждает женщина. — Было невозможно спать. Мы стали прятать острые предметы». По ее словам, однажды Наталия призналась, что добавила в кофе чистящее средство, чтобы отравить ее. «Она выпрыгивала из едущих автомобилей, — говорит Барнетт. — Размазывала кровь по зеркалам. Невозможно представить маленького ребенка, занимающегося тем, что она делала».

В сентябре сообщалось, что в Индиане предъявлены обвинения Майклу и Кристин Барнетт — бывшим приемным родителям Наталии Барнетт. Их подозревают в оставлении ребенка без ухода. Наталия жила в семье Барнеттов с 2010 года. По документам, девочке было семь лет, однако приемные родители подозревали, что она гораздо старше. Об этом свидетельствовали ее половое развитие, развитие зубов и психические отклонения, проявляющиеся не ранее 16 лет.

В 2012 году Барнетты обратились в суд по делам о наследстве и официально изменили возраст Наталии с девяти лет на 22 года. Через несколько месяцев вся семья, кроме нее, переехала в Канаду. Наталия осталась одна в городе Лафейетт, штат Индиана. Она жила в квартире, которую сняли Барнетты, и ходила в школу для взрослых. После выселения за неуплату сирота перебралась к Мэнсам.

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