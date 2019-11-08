Мать Бритни Спирс заподозрили в убийстве ребенка

В 1975 году Линн Спирс, мать поп-исполнительницы Бритни Спирс, оказалась виновной в смерти ребенка. Об этом сообщает Radar Online.

Женщина на автомобиле сбила 12-летнего Энтони Уинтерса, когда он катался на велосипеде в своем родном Кентвуде, штат Луизиана. При этом отмечается, что Спирс, которой на тот момент было 20 лет, не предъявили обвинения. Сейчас она отказывается комментировать давний инцидент.

78-летняя Ивонн Уинтерс, которая является матерью погибшего ребенка, рассказала, что за 40 лет Линн Спирс ни разу не пыталась связываться с ней. «Это была ужасная ситуация, но это несчастный случай», — заявила Уинтерс, которая сама впервые решила раскрыть детали случившегося.

В сентябре модель и танцор Кевин Федерлайн, бывший муж Бритни Спирс, обвинил ее отца Джейми Спирса в насилии над их 13-летним сыном Шоном. Инцидент якобы произошел в конце августа в доме Спирса. Между ним и внуком начался спор, после чего ребенок закрылся в своей комнате. Мужчина выломал дверь и схватил его. Позднее полиция заявила, что не обнаружила видимых травм на теле ребенка.

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