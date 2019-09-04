Отца Бритни Спирс обвинили в насилии над ее ребенком

Модель и танцор Кевин Федерлайн, бывший муж Бритни Спирс, обвинил ее отца Джейми Спирса в насилии над их 13-летним сыном Шоном. Полиция проводит расследование, сообщает TMZ.

Инцидент якобы произошел в конце августа в доме Спирса. Между ним и внуком начался спор, после чего ребенок закрылся в своей комнате. Мужчина выломал дверь и схватил его. Федерлайн сообщил о произошедшем в правоохранительные органы на следующий день.

Источник в полиции заявил, что никаких видимых повреждений на ребенке обнаружено не было.

Федерлайн и Спирс состояли в браке с 2004-го по 2007 год. У них два сына — 13-летний Шон и 12-летний Джейден.

В мае Бритни Спирс заявила, что ее отец поместил артистку в психиатрическую больницу против ее воли. О госпитализации певицы стало известно в апреле.

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